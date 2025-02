Ilrestodelcarlino.it - Ritrovamenti a Diegaro: "Insediamento romano di vaste dimensioni"

Il futuro si scontra con il passato. E deve cambiare strada. In questi giorni si sono fermati i lavori in corso per la rete di realizzazione del tanto discusso gasdotto Snam Sestino-Minerbio che attraversa anche il territorio cesenate nell’ambito del tracciato sulla dorsale adriatica destinato a percorrere tutto il Paese. Nella zona dile ruspe sono in effetti parcheggiate in seguito a un ritrovamento archeologico di epoca romana emerso proprio lungo il percorso che avrebbe dovuto seguire l’infrastruttura. "La scoperta – spiega la funzionaria della Soprintendenza Archeologica Romina Pirraglia – è avvenuta prima del vero e proprio passaggio del cantiere, secondo un iter ormai collaudato pensato per ottimizzare i tempi e ridurre i rischi. Nel caso specifico, trovandoci davanti a un’opera mastodontica, che attraversa peraltro una fetta significativa del nostro territorio tra l’area cesenate e quella forlivese, avevamo predisposto dei sondaggi preventivi in posizioni strategiche".