Ritorna la ’Bologna Children’s book’ | Quella del libro per ragazzi è una faccenda molto seria

delperè una". Lo ha detto Elena Pasoli, direttrice della BolognaBook Fair, nel raccontare la prossima manifestazione dedicata all’editoria dall’infanzia ai cosiddetti ‘young adults’, la numero 62, che si terrà in Fiera dal 31 marzo al 3 aprile. La frase spiega come la tendenza di questa importante fetta di mercato librario, viri sempre più verso tematiche urgenti, che registrano l’aria del tempo e segnano la necessità di un dialogo più intenso coi bambini, distaccandosi un po’ daldi fiaba o di fantasia. "Tra gli oltre 4.000 libri che ci hanno inviato gli editori per il BolognaAward – racconta Pasoli a proposito del premio che compie 60 anni – la maggior parte dà spazio alla riduzione delle disuguaglianze, al diritto di vivere in amicizia e in pace, al diritto all’istruzione, alla casa e alle questioni sociali e politiche che influenzano la loro esistenza".