Lanazione.it - Ristoranti stellati, consegnate le targhe Michelin 2025 in Toscana

Carrara, 26 febbraio– Si è svolta martedì a Marina di Carrara, al Bar Disco Club Barlume, la consegna delleai 44toscani che quest’anno hanno ricevuto la Stella. L’evento è stato organizzato nell’ambito della partecipazione di Metro Italia a “Tirreno CT”, la fiera di riferimento in Centro Italia per gli operatori dell'ospitalità, della ristorazione e del turismo in corso a Massa fino ad oggi. Lanelè al terzo posto per numero di, dopo Lombardia e Campania. Una conferma per un territorio che è culla della promozione della tradizione e dell’innovazione culinaria italiana, della ricerca del gusto e della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. “Siamo entusiasti di aver consegnato ufficialmente leaitoscani che quest’anno hanno ricevuto la stella.