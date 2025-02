Ilrestodelcarlino.it - Rissa e rapina violenta nel parco a Braida

Le immagini, puntualmente registrate dalle telecamere di videosorveglianza situate a guardia della zona, lasciano pochissimo all’immaginazione. E sono, si apprende, al vaglio delle forze dell’ordine che stanno svolgendo le indagini del caso. Raccontano, le immagini, di una, con aggressione e possibile, tra ragazzini andata in scena nel pomeriggio di domenica presso ilArcobaleno, a, a poche decine di metri di distanza dall’istituto Baggi. Una decina, i giovani, per larga parte travisati e resi comunque non immediatamente riconoscibili da felpe con cappuccio e cappellini, molti dei quali armati di spranghe di ferro che si palesano con fare tutt’altro che rassicurante lungo il camminamento centrale dele quasi si sfidano – o questo ne suggerisce il cosiddetto ‘linguaggio del corpo’ - per poi accanirsi su un altro giovane, aggredito e malmenato e finito, pare, all’ospedale con traumi di diversa entità e natura.