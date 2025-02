Feedpress.me - Rischia di finire su un albero: dramma sfiorato in gara di ski cross, il video è virale

Leggi su Feedpress.me

Attimi di paura sulla Reiteralm , in Austria, durante le qualificazioni di unaFIS di ski. Il 19enne Lenz Hauser , giovane promessa dello sci austriaco, ha perso il controllo in una curva ed è stato scaraventato fuori pista ,ndo di schiantarsi contro gli alberi. Un volo da brividi: lo sciatore sparisce nel bosco Hauser stava affrontando il tracciato a grande velocità quando, in.