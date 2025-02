Lanazione.it - Riqualificato l’ex Teatro Piermarini. Una rinascita grazie all’Art Bonus

Leggi su Lanazione.it

cambia volto, con il contributo elargito dall’azienda Ncm. L’intervento di Ncm, che ha finanziato le opere per 20mila euro, ha riguardato l’illuminazione artistica con la sostituzione dell’impianto di tipo a neon a favore di nuovi faretti Led montati su binari in acciaio, ma anche il posizionamento di pannellature in legno con sistema di aggancio delle opere oltre alla riqualificazione ambientale dell’area espositiva. L’Art, sottolinea il Comune, promuove la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese. Ogni donazione consente a chi la effettua di beneficiare di una riduzione del credito di imposta del 65 per cento. "A Foligno - spiega il Comune - si tratta del secondo progetto portato a termine (il primo aveva interessato l’Auditorium di Santa Caterina, da parte di Umbra Group, mentre un terzo, il Monumento a Nicolò Alunno, è in corso)".