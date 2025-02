Riportare chiavi di registro e servizi Windows allo stato originale

Leggi su .com

è un sistema operativo complesso e potente, ma a volte può succedere che modifiche involontarie alledio aidi sistema possano causare problemi al funzionamento del PC. Che si tratti di un errore umano, di un software malintenzionato o di un’installazione fallita, ripristinare ledie idipuò essere la soluzione per risolvere molti problemi. In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo peril tuo sistema a unostabile e funzionale.In pratica si resetta il sistemasenza però toccare programmi installati e file.LEGGI PRIMA: Come azzerare il PC senza formattare e perdere datiCosa sono ledie ididiIldi sistema di(Registry) è un database che contiene informazioni, impostazioni e opzioni per il sistema operativo, i programmi installati e gli utenti.