Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti | consegna kit e incontri pubblici

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Prosegue a pieno ritmo il progetto dideldideiad Arezzo, portato avanti dall’amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana. Le utenze residenti nelle zone di San Fabiano, via delle Conserve, San Polo, Antria, Ca’ Di Cio, Puglia, Libbia, Tregozzano e Chiassa Superiore che ancora non hanno ritirato il kit per il porta a porta, possono recarsi al punto diallestito al centro di aggregazione sociale di Tregozzano, aperto fino a giovedì 6 marzo compreso, nei seguenti orari: martedì e mercoledì dalle 8 alle 14; giovedì e venerdì dalle 13 alle 19; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per le utenze residenti nelle zone di Scopetone, San Firenze, Palazzo del Pero, Rassinata, Bagnoro e Santa Firmina sono in programma cinqueche si terranno: martedì 4 marzo, alle 18, alla pro loco del Bagnoro; mercoledì 5 marzo alle 18 e alle 21 al centro di aggregazione sociale di Santa Firmina; lunedì 10 marzo, sempre alle 18 e alle 21, a quello di Palazzo del Pero.