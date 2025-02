Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, Della Valle è pessimista: «Le parti sono distanti. Si va verso questa soluzione per giugno a meno che…»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, si è espressa sul futuro di: il serbo pare sempre più distante dalla JuveDusanè sempre più lontano dalla possibilità di rimanere alla Juve. Lo ha detto oggi sul proprio canale You Tube Fabiana. Ecco cos’ha detto la giornalista suldel centravanti bianconero.PAROLE – «Mai come in questo momento, giocatore e società sembrano essere. Ormai pare sempre più scontato che si vadala separazione a fine stagione, visto considerato che non c’è nessun segnale che si possa arrivare ad un accordo per ildi contratto del serbo che scade nel 2026. Ma la Juventus non può permettersi di perdere a zero giocatori comunque di un certo valore e quindi chi non vuole rinnovare finisce automaticamente sul mercato e questo sarà il destino diche, appunto, non ci sia improvvisamente una sterzata e non si arrivi comunque ad un accordo con il procuratore del giocatore.