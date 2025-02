Juventusnews24.com - Rinnovo Cascarino, la francese manifesta la sua gioia: «Sono molto felice del rinnovo. Non vedo l’ora di fare questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, la giocatrice della Juventus Women ha commentato a caldo ilcon il club bianconeroDopo l’ufficializzazione deldi contratto,arrivate anche le primissime impressioni di Estelle. Ecco cos’ha detto il difensoredella Juventus Women ai canali ufficiali bianconeri.PAROLE – «di rinnovare il mio contratto conClub. Sto attraversando un momento difficile per una giocatrice perchéin riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio, macontenta di poter continuare questa avventura. Nondi tornare in campo per poter dare il massimo».Leggi su Juventusnews24.com