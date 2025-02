Sololaroma.it - Rincorsa per l’Europa, Ranieri non vuole fermarsi: Como prossimo step

È un momento decisamente positivo quello che sta attraversando la Roma, che anche contro il Monza ha dato segnali importanti. La costante crescita dei giallorossi li ha portati a recuperare tanto terreno in campionato, arrivando alle porte della zona europea. Rispetto al di poco tormentato inizio di stagione, il mondo sembra essersi capovolto con l’arrivo a Trigoria di Claudio, che ha saputo fin dal primo giorno toccare i giusti tasti per risollevare le sorti di una squadra che non aveva alcun punto di riferimento e si trovava a pochi passi dal baratro.Il tecnico di Testaccio è invece ripartito da alcune certezze, rimettendo in primis pienamente al centro del progetto Paulo Dybala, che sta rispondendo con prestazioni da leader. Sotto la guida disono tornati a brillare giocatori come Hummels, Paredes e Angelino, con quest’ultimo che settimana dopo settimana sta diventando protagonista assoluto e sempre decisivo.