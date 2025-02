Ilrestodelcarlino.it - ‘Rinaldo et Foratéria’ ad Acquaviva

In estate adPicena sarà girato il cortometraggioet. L’ha annunciato il presidente dell’associazione Palio Del Duca, Nello Gaetani durante la cena dedicata all’umido e allo spezzatino, iniziativa preparatoria per il banchetto nuziale medioevale all’interno delle Fortezza che si terrà domenica 3 agosto. Alla serata era presente anche il regista e autore del cortometraggio Matteo Pagnoni che ha affermato: "Il cortometraggio ricalcherà le vicende storiche avvenute nel 1244 adPicena, nel borgo medievale che farà da sfondo al matrimonio tra Rinaldo e Forastéria. Il loro legame rappresenta un evento molto importante per il territorio della Marca al tempo di Federico II. Il signore diPicena era il padre di Forastéria, anche il suo intervento ebbe un ruolo importante nelle vicende del tempo".