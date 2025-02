Spazionapoli.it - Rimpianto Napoli, il Milan vuole approfittarne: il colpo fa infuriare i tifosi

L’affare di mercato possibile per ilpotrebbe essere un vero e proprioper il: l’eventualepotrebbe scatenare le critiche di buona parte della piazza.In casal’imperativo è guardare avanti, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi che hanno portato alla squadra di Antonio Conte a perdere il primato nella classifica di Serie A. All’orizzonte, c’è la tanto attesa sfida Scudetto contro l’Inter, in programma per sabato alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta è ovviamente previsto il tutto esaurito, con i sostenitori azzurri pronti a far sentire tutto il loro calore per dare sostegno ai propri beniamini.Non mancano, però, alcune critiche nei confronti della società, che a gennaio non è riuscita a sostituire come avrebbe voluto Khvicha Kvaratskhelia, ricucendo così sensibilmente le opzioni a disposizione di mister Conte, considerando che Noah Okafor (arrivato in prestito dalnelle ultime ore dello scorso mercato) non è ancora al meglio della condizione fisica.