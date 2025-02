Lortica.it - Rigutino, la nuova frontiera della pesca sportiva: buche d’acqua e canna da pesca inclusa!

Leggi su Lortica.it

Nella zona industriale di, qualche buontempone ha deciso di trasformare le tanto amatestradali in un’attrazione turistica. E così, accanto a una delle voragini stracolmedopo le recenti piogge, ha piazzato una sedia e unada, corredando il tutto con una didascalia eloquente: “Zona Industriale-Artigianale di. Ad ogni perturbazione si può praticare la?”.Un’installazione ironica, certo, ma che racconta con amarezza la realtà di certe strade ridotte ormai a veri e propri laghetti urbani. Il tutto è documentato anche da un video arrivato in redazione, dove si vedono auto e scooter impegnati in una sorta di rally estremo tra una buca e l’altra.Se in alcune zone i Comuni piangono, in altre particittà c’è davvero poco da ridere.