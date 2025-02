Lecceprima.it - Riforma della giustizia, i magistrati scioperano e organizzano un incontro per sensibilizzare i cittadini

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - Informare la cittadinanza sulla, in particolare sulla separazione delle carriere: è questo l’obiettivo dello sciopero che domani si svolgerà a Lecce come in altre città d’Italia.Nel capoluogo salentino, è stato organizzato un, a partire dalle ore 11.