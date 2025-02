Fanpage.it - Riforma dei medici di famiglia: cosa sappiamo fino ad ora e quando partirà

Leggi su Fanpage.it

Passi avanti verso unadellana generale. Oggi il ministro della Salute Schillaci ha detto chiaramente che "bisogna superare il corso di formazione inna generale e trasformarlo in una scuola di specializzazione". Vediamocambia concretamente per idi base e per i pazienti.