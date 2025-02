Ilrestodelcarlino.it - Riconoscimento per la Coppa Teodori

Lo staff dellaPaolino, con il gruppo sportivo dell’Automobil Club di Ascoli e Fermo che organizzerà a giugno la 64esima edizione della cronoscalata, ha ottenuto dalla Federazione Internazionale dell’Automobilismo l’importante assegnazione delle premiazioni del Campionato Europeo della Montagna 2025 che si effettueranno in una data da definire, con tutta probabilità a novembre. È da tempo che l’organizzazione ascolana, dopo aver ospitato ben 12 edizioni valide per l’Europeo e altre 10 di validità internazionale e diFia, ambiva a riunire ad Ascoli la premiazione europea di fine stagione. Questo obiettivo finalmente raggiunto coincide con la titolazione di Ascoli come ‘Città Europea dello Sport 2025’ e va ad arricchire il già intenso programma di eventi che l’amministrazione comunale sta elaborando.