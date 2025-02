Tpi.it - Ricatto d’amore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda(The Proposal), commedia romantica del 2009 diretta da Anne Fletcher ed interpretata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Per la sua interpretazione, Sandra Bullock ha ricevuto la nomination a migliore attrice in uncommedia o musicale ai Golden Globe 2010. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaCinica caporedattrice esecutiva presso la Ruik&Hunt Publishing a New York, Margaret Tate ha instaurato nei propri uffici un regime di ferro, al punto da essere malsopportata e al tempo stesso temuta dai suoi dipendenti; tra questi spicca il suo assistente Andrew Paxton, costretto suo malgrado a continui salti mortali dal proprio superiore nella speranza di una promozione e di vedere un giorno pubblicato un suo manoscritto che Margaret si rifiuta ostinatamente di prendere in esame.