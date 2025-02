Tvplay.it - Ribaltone Inter, il big può dire addio: affare da 60 milioni

Leggi su Tvplay.it

Brutte notizie in casa. Il club nerazzurro potrebbe perdere presto una delle sue stelle, ecco la situazione. Con una bella vittoria sulla Lazio l’ha guadagnato il pass per le semifinali di Coppa Italia, una sfida che vedrà andata e ritorno e ancora una volta il derby contro il Milan. L’ennesima sfida dei nerazzurri contro i rossoneri e un calendario davvero folle d’ora in poi per la squadra allenata da Simone Inzaghi., il big puòda 60(Lapresse) TvPlayL’è impegnata in tre competizioni e sabato sera avrà una sfida molto importante contro il Napoli al Maradona, una gara che potrebbe decidere una buona fetta di scudetto, poi dopo il doppio confronto valido per gli Ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. I nerazzurri pensano al presente ma intanto occhio al futuro e una delle grandi stelle potrebbe