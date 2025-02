Anteprima24.it - Rfi, lavori di manutenzione alla stazione di Napoli Centrale: variato il percorso di alcuni treni

Tempo di lettura: < 1 minutoDa giovedì 27 febbraio a martedì 1 aprile Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane, eseguiràdiprogrammata che prevedono il rinnovo dideviatoi nelladi, interventi che miglioreranno l’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria. Complessivamente per isulla linea saranno impiegate 45 persone, tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico di circa 1 milione di euro. Pertanto, per consentire l’operatività dei cantieri,delle relazioni– Formia – Roma,– Salerno/Sapri e– Caserta subiranno modifiche e/o variazioni dinel periodo interessato dai. Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.