Rette e rincari il fronte Rsa | Qualità? Venite a vedere Attese serve l’assistenza a casa

di Elettra Gullè "Le nostre Rsa sono dei luoghi in cui si sta bene. Chi pensa il contrario si sbaglia di grosso. Altro che lager, sono strutture in cui il benessere degli ospiti è messo al centro. Invito tutti i cittadini a venirci a suonare. Siamo lieti di aprire loro le nostre porte. Potranno così valutare coi loro occhi quanto il servizio sia di livello". Si accalora Franca Conte, presidente Arat (Associazione residenze anziani Toscana). E aggiunge: "In Toscana abbiamo 14mila posti letto e 10mila addetti che lavorano con passione. Capisco i gravi fatti di cronaca accaduti, ma non possiamo certo far di tutta l’erba un fascio". Il settore però è in sofferenza e, soprattutto, rischia di venir risucchiato dai grandi gruppi. Non ne fa mistero Massimo Mattei, membro di Agci, associazione generale delle cooperative italiane: "Siamo felici per gli aumenti contrattuali.