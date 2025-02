Bergamonews.it - Retegui non stop, alla caccia di record. E in Europa fa meglio solo Salah

Leggi su Bergamonews.it

Il tap-in del Castellani di domenica ha proiettato Mateoa quota 21 gol stagionali in 24 partite, contando soltanto il campionato di Serie A 2024/25. L’attaccante italo-argentino viaggia ad una media dadi un gol ogni 70 minuti, di quasi un quinto inferiore rispetto al passo della passata stagione, la prima in Italia, con il Genoa, conclusa con 7 reti, una ogni 318 minuti spesi in campo in Serie A.Numeri da capogiro, soprattutto se si pensa al passo in avanti fatto nel giro di un’annata e al modo quasi rocambolesco con cui il classe 1999, nativo di San Fernando, è arrivato a Bergamo. Ovvero: in 72 ore, dopo l’infortunio di Scamacca, senza neanche mettersi al tavolo delle trattative ma mettendo sul piatto quasi 25 milioni bonus compresi per accaparrarselo e chiudere il discorso.