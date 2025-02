Calcionews24.com - Retegui capocannoniere, Ganz: «Brava l’Atalanta a prenderlo subito, bravo lui a segnare in tutti i modi. Vi dico quanti gol potrà fare. E lo scudetto a Bergamo è possibile…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Maurizio, ex storico bomber del, sulla stagione di Mateocon i nerazzurri.i dettagli In passatoha avuto grandi bomber. Maurizioè stato uno di questi e oggi osserva con attenzione la squadra di Gasperini lottare per loe Mateoin testa alla classifica cannonieri. .