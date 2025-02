Tpi.it - Respinta la mozione contro Santanchè. La ministra alle opposizioni: “Rappresento ciò che detestate”. Ma apre alle dimissioni

Leggi su Tpi.it

La Camera dei deputati ha respinto ladi sfiducialadel Turismo Danielapresentata dal Movimento 5 Stelle e appoggiata dal Partito Democratico e daanza Verdi e Sinistra.Nella serata di ieri, martedì 25 febbraio, laè stata bocciata con 206 voti contrari e 134 favorevoli (erano presenti in aula 340 deputati su 400).Lechiedevano la sfiducia nei confronti dellaa causa dei suoi molteplici problemi con la giustizia.Lo scorso 17 gennaioè stata rinviata a giudizio per falso in bilancio dal Gup di Milano nell’ambito dell’inchiesta sui conti di Visibilia, società editrice di cui la stessa esponente del governo è stata presidente e amtrice delegata fino al 2022 (il processo si aprirà il prossimo 20 marzo).Il prossimo 26 marzo, inoltre, il Gup di Milano dovrà esprimersi su un’altra richiesta di rinvio a giudizio a suo carico: quella per truffa aggravata ai danni dell’Inps emersa in un altro filone dell’inchiesta su Visibilia.