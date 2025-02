Puntomagazine.it - Report racconta i precari delle Poste e gli straordinari non pagati

Il caso deglinondai portaletterediItaliane solleva interrogativi su un abuso diffuso e tollerato all’interno dell’azienda.Finora sarebbero state accertate almeno tremila ore di lavoroo non pagate daItaliane ai suoi dipendenti. L’azienda riteneva, erroneamente, che lo svolgimento delloo fosse subordinato a una esplicita autorizzazione da parte dei responsabili dell’ufficio. Questo ha portato a non pagare né registrare molte ore svolte al di fuori dell’orario previsto, in quanto mai autorizzate.A farne le spese i portalettere impiegati con contratti. Si tratta solitamente di giovani, inesperti e facilmente ricattabili. Spesso costretti ad anticipare o posticipare l’inizio e la fine dei turni previsti, nel tentativo di gestire gli ingenti carichi di lavoro.