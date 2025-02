Ilprimatonazionale.it - “Remigrazione unica soluzione”: a Luino CasaPound protesta contro il centro profughi

Leggi su Ilprimatonazionale.it

, 26 feb – “Nessun“. Chiaro e perentorio il testo dello striscione esposto dai militanti diItalia di Varese nel corso dell’ultimo civico consesso di, tenutosi lunedì scorso. Il blitz delle tartarughe frecciateUn autentico blitz ad interrompere la “quiete” del dibattito consiliare. Tra i punti c’era proprio il tema dell’ex caserma dei Carabinieri in prossimità della dogana di Fornasette in procinto di diventare un nuovo CAS (d’accoglienza straordinario). “Una scelta folle che danneggia la cittadinanza (informata solo a cose fatte, compresa la gestione dello stesso, n.d.r.). E che va a penalizzare un territorio già in difficoltà per la gestione fallimentare del problema migratorio, con casi gravi di criminalità, spaccio e violenze” – spiega in un comto il movimento della tartaruga frecciata.