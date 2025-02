Lanazione.it - Regionali Toscana: Giani avanti, tutti i possibili sfidanti del centrodestra

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 febbraio 2025 – Se laandasse al voto domani? Eugenioe il centrosinistra vincente al primo turno senza bisogno di allearsi con il Movimento 5Stelle col 52%, contro il 38,5% del(se e solo se) con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi candidato. È questa la sintesi massima del sond aggio condotto dall’istituto Emg commissionato dall’acquirenteTv. Ormai giunta al secondo appuntamento, dopo la prima divulgazione nel mese di gennaio, con rilevazioni raccolte tra il 18 e 20 febbraio sulla base di un campione di mille unità. Un campione che fa emergere, in apertura, il dato percepito sulla qualità della vita in: l’87% si ritiene soddisfatto. Affluenza stimata? 55%, sette punti sotto il risultato dell’ultima tornata del 2020. A questo giro, i candidati non sono ancora stati ufficializzati.