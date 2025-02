Anteprima24.it - Regionali, Mastella: “Posso appoggiare Fico, ma basta guerra a Benevento”

Tempo di lettura: 2 minutiSostenere il pentastellato Robertoalle prossimein Campania “è possibile. Se vuoi vincere, devi realizzare una coalizione che tenga dentro tutti quelli alternativi al centrodestra. Viceversa, la partita si perde. Anche in una regione come la Campania, dove la destra è sempre stata più debole”. Così al Fatto Quotidiano il sindaco diClemente. “A una condizione: bisogna rispettarsi – sottolinea – Ae agli altri ho detto che il principio della coalizione deve valere sempre. Io nonavere nella mia città il Pd e i 5s locali che mi rompono i c. tutto il tempo. Se vi do una mano in Campania, mi dovete dare una mano a”.però giorni fa perorava una candidatura di Piantedosi: “L’ho sempre detto, con lui c’è un rapporto di amicizia tale che prescinde l’apparentamento politico.