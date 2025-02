Quifinanza.it - Reddito fisso, mercato parte con slancio: quali prospettive?

Per ilobbligazionario il 2025 è cominciato con qualche variazione repentina, dettate dagli sviluppi nell’andamento dell’inflazione e delle condizioni deldel lavoro.Lo sottolinea Gene Tannuzzo, Global Head of Fixed Income di Columbia Threadneedle Investment spiegando che fino a dicembre dello scorso anno, l’attenzione della Federal Reserve si è concentrata su una serie di indicatori che suggerivano che l’inflazione stava diventando appiccicosa. Nel primo trimestre del 2024 ilha reagito con nervosismo al rallentamento del ritmo di riduzione dell’inflazione; alla fine l’inflazione ha continuato a scendere, consentendo alla Fed di tagliare per la prima volta i tassi a settembre. In sostanza, i mercati possono essere eccessivamente ottimisti in un dato momento e non esserlo abbastanza subito dopo.