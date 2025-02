Leggioggi.it - Recupero dei contributi persi: al via la rendita vitalizia Inps 2025 senza prescrizione

Leggi su Leggioggi.it

Anche nel, i lavoratori che hanno subito omissionive da parte del datore di lavoro possono recuperare i periodi non coperti grazie alle nuove disposizionisulla costituzione della, ma con una grande novità.Con la circolare n. 48 del 24 febbraio, l’ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità per riscattare inon versati, anche in caso di, introducendo un’importante novità: il lavoratore può farsi carico dellaancheil coinvolgimento del datore di lavoro. A partire dal 12 gennaio, infatti, il lavoratore può richiedere la costituzione dellaa proprio carico, se il datore di lavoro non ha versato iobbligatori e il diritto è già prescritto.