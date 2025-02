Dilei.it - Re Carlo, un nuovo membro in famiglia. La confessione di Camilla lo conferma

Leggi su Dilei.it

Reha dato il benvenuto a uncucciolo cheha voluto adottare dopo la morte della sua amata cagnolina Beth. Sua Maestà ha quindi accolto undella suaa quattro zampe e pare sia stato molto soddisfatto del fatto che sua moglie sia felice di ciò. Il Palazzo aveva già annunciato il suo arrivo, ma ladella Regina non fa chere l’entusiasmo.Re, ladiAnche Reè molto affezionato ai cani die come perè stato un duro colpo quando ha dovuto dire addio a Beth. L’augusta coppia aveva già deciso che avrebbe adottato un altro cagnolino, aspettava solo il momento opportuno ed è finalmente arrivato. Lo ha confessato la Regina.Durante la visita alla Beaney House of Art & Knowledge a Canterbury, dove ha incontrato un gruppo di cani-guida accompagnati dai loro istruttori, si è lasciata andare e ha dichiarato: “Ho appena preso uncucciolo”, che quindi si aggiunge allapelosetta dei Sovrani.