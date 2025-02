Zon.it - Re Carletto l’ha fatto di nuovo: Real Madrid devastante torna favorito in Champions

Che spettacolo quest’anno nella lotta, ilformat funziona bene e come, tanto da piazzare le due ex favorite alla vittoria in uno scontro playoff da urlo, maAncelotti Re di 5, prima ribalta il City di Guardiola all’andata e al ritorno cala un trisper finire l’avversario senza alcuna pietà tattica.Mentre Barcellona e Liverpool se la godevano in cima al Monte Palinsesto delle scommesse online sulle favorite alla vittoria2024/2025, Re Carlo è arrivatoa prendersi la quota più bassa, quella che sboccia dalle statistiche positive.Barcellona e Liverpool per un grande risultatoNella fase centrale del girone unico questi due club hanno straziato le avversarie sul campo e chiuso in testa alla classifica, diventando le favorite per la vittoria, nell’attesa del big match dei playoff tra City e