Ilnapolista.it - Raspadori è un giocatore importante per il Napoli, a Como ha corso più di tutti (Sky Sport)

A Skyfanno il punto della situazione con Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno. Il giornalista sottolinea un datoin vista di-Inter, ovvero la centralità ritrovata diche ahapiù dista meglio degli altriLe parole di Modugno:«Tra un po’ le parole di Manna a Sky. Ci annuncia un rinnovo, ci parla di Kvarataskhelia, di Osimhen, della sfida scudetto e di tanto altro. Non ci parla di. Lui sta parlando in campo, sta trovando il modo per rilanciarsi in un momento di difficoltà. Fondamentale riconoscergli una centralità, sta meglio degli altri. Dato interessante aè quello che hapiù di. Non è una cosa scontata. In questo momento è un».Contro l’Inter possibile 4-3-3 con Olivera in difesa e Spinazzola davanti.