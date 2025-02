Inter-news.it - Ranocchia: «L’Inter può ambire a tutto, Arnautovic? Capolavoro»

Inter-Lazio finisce 2-0 per i nerazzurri. Nel post-partita Andreaha parlato a proposito della vittoria dei nerazzurri. Intantoraggiunge il Milan in semifinale di Coppa Italia.TANTI OBIETTIVI – Inter-Lazio finisce con una vittoria per i giocatori allenati da Simone Inzaghi. Dopo il match Andreasi è espresso così a Canale5: «ha due squadre. Le seconde linee, se non sono al pari sono molto vicini ai titolari. Una squadra come quella nerazzurra deve sempre lottare per arrivare in fondo a. Questa sera ha dimostrato ancora una volta che può farcela ada tutti i trofei a disposizione». Inter-Lazio termina con una vittoria importante per i nerazzurriGOL– L’ex capitano delparla della grande prestazione di Markoe del golrealizzato nel match: «è un giocatore forte.