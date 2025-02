Rania Zeriri e la parabola da star di un talent tedesco a senzatetto a Mercogliano Avellino

Leggi su Open.online

Uno degli argomenti più ricorrenti nell’ultimo anno riguardo lo showbiz musicale è certamente la tenuta mentale degli artisti. I casi, anche solo rimanendo dentro i confini nazionali, è storia nota, sono diversi e, parrebbe, sempre in aumento. Anche per questo fa effetto la storia emersa nelle ultime ore riguardante, 39 anni, olandese, ex pop, oggi clochard finita a girovagare nell’avellinese. Il primo avvistamento proprio ad, la sindaca Laura Nargi mette in moto la macchina dei servizi sociali per aiutarla ma lei rifiuta, rivendica il proprio stile di vita libero. Si sposta così ae lì il sindaco Vittorio D’Alessio riesce a convincerla a farsi dare una mano. «è ora in un luogo sicuro e le sue condizioni sono in miglioramento. I medici ci hanno confermato che necessita di un periodo di assoluta tranquillità» ha dichiarato il primo cittadino.