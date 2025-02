Tpi.it - Rania Zeriri da popstar in Olanda a clochard ad Avellino: “Trasportata in un luogo sicuro per una doccia e un recupero psicofisico”

dainad, cantante olandese popolare anche in Germania, è stata intercettata a Mercogliano, in provincia di, dove viveva come.La foto della giovane, seduta ai margini della strada con le sue cose in alcune buste, aveva fatto il giro dei social. Ora, il sindaco Vittorio D’Alessio, in un post su Facebook ha assicurato che la cantante “è al”.“Stiamo cercando di aiutare la giovane cantante olandese in difficoltà” ha scritto il primo cittadino in un primo post spiegando poi di essere in contatto “con l’ambasciata olandese alla quale ho spiegato la situazione die sto ricevendo le giuste indicazioni. Intanto, è sul posto la psicologa Michela Bortugno, dei nostri servizi sociali, che sta tentando di dialogare con la ragazza.