Anteprima24.it - Rania, l’ex popstar trovata in strada ora cerca lavoro in Italia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiZeriri, la 39enne exolandeseinad Avellino e messa al sicuro in una casa protetta dopo giorni di insistanza grazie all’intercessione dei servizi sociali di Mercogliano con il sindaco Vittorio D’Alessio, in queste ore sta man mano recuperando una condizione fisica normale.Allocata nella struttura di Avellino “Casa sulla Roccia” è seguita costantemente dagli psicologi e ha inizato anche a fornire particolare sulla sua storia, per gran parte ormai nota a tutta.Dopo la perdita della madre ha lasciato il suo paese d’orgine e probabilmente non ha mai superato quel lutto terribile, sino a trovarsi alla stazione di Napoli dove sarebbe stata derubata di effetti personali e documenti, fino ad arrivare nella città capoluogo irpino. dopo che, come ha spiegato il sindaco di Mercogliano “è intervenuto il servizio sociale del consorzio A02 con la responsabile e sono stati programmati interventi di supporto, insieme con una psicologa e una mediatrice linguistico-culturale”.