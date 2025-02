Lanazione.it - Rally, scattano le modifiche alle fermate dei bus

Arezzo, 26 febbraio 2025 –ai percorsi bus di at Arezzo nella giornata di sabato 1° marzo per lo svolgimento della manifestazione Historicdelle Vallate Aretine. Le variazioni saranno in vigore d13.50 fino a mezzanotte, per la chiusura al transito di via Roma, in entrambi i sensi di marcia, e di via G. Monaco nel senso di marcia che dalla Stazione arriva in Piazza G. Monaco. Linea A+ LeStazione/lato via Spinello, piazza G. Monaco/Assicurazioni e via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo. Linea B+ LeStazione/via Spinello e Pier della Francesca, piazza G. Monaco/Gria e Inail, via Roma e via Petrarca saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno. Linea C Ledi via Petrarca, piazza G. Monaco/Assicurazioni e via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo.