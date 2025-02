Velvetgossip.it - Raffaella in lacrime dopo l’infortunio: l’emozionante abbraccio con Mattia Zenzola, il partner di Amici

Un momento di grande emozione ha colpito, talentuosa ballerina del programma di Maria De Filippi “”. Il suo sogno di brillare nella fase finale del talent show sembra essere messo a rischio a causa di un infortunio al piede, che l’ha costretta a fermarsi proprio prima del Serale, la fase più attesa del concorso. Durante il daytime del 26 febbraio, è emerso un quadro toccante:, visibilmente scossa, si è lasciata andare a un pianto disperato e ha chiesto di poter incontrare, ex vincitore di “” e suodi ballo in passato.La ballerina si è trovata in una situazione difficile. Sebbenesia stato descritto dai medici come non grave, ha scatenato in lei una serie di preoccupazioni legate alla sua partecipazione alla fase decisiva del programma.