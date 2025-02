Lettera43.it - Rafal Trzaskowski, chi è il sindaco di Varsavia candidato alle elezioni presidenziali in Polonia

Leggi su Lettera43.it

Lepolacche si terranno il 18 maggio 2025, con eventuale ballottaggio fissato per il primo giugno. Come successore di Andrzej Duda, presidente dal 2015 che dovrà per legge rinunciare all’incarico al termine del secondo mandato, sono due i grandi favoriti:disostenuto da Piattaforma Civica del premier Donald Tusk, e Karol Nawrocki, indicato dal partito conservatore Diritto e Giustizia. Ecco le cose da sapere su.Chi è Rafa?alla presidenza per Piattaforma Civica(Getty Images).Ildi Piattaforma Civica è ancora, che ne 2020 fu sconfitto da Duda al ballottaggio con uno scarto di soli 400 mila voti. Nato nel 1972 a, è laureato in Relazioni internazionali e Filologia inglese.