Superguidatv.it - Radio Zeta Future Hits Live 2025, gli artisti che saliranno sul palco: c’è anche Olly, vincitore di Sanremo

Leggi su Superguidatv.it

Torna la quarta edizione del, il Festival della Generazioneche ormai rappresenta un punto di riferimento per la musica. Scopriamo insieme quando ci sarà, chi saranno gliche si esibiranno e come comprare i biglietti.: i 15che si esibiranno al Foro ItalicoAppuntamento da non perdere con il, giunto alla quarta edizione. Al Centrale del Foro Italico di Roma è previsto un concerto che vedrà salire sulun cast eccezionale dipronti a incantare il pubblico presente. Il Festival della Generazioneè infatti in programma domenica 1 giugno.Dopo il grande successo della prima edizione, avvenuta nell’estate del 2022, ilsi è affermato nel corso degli anni come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia.