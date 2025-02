Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli-Inter? Conte preparerà la squadra affinchè sia famelica. Sul cambio di modulo…

Dionigi: “Ildi modulo non ha giovato alche aveva trovato la quadra col 4-3-3”Febbrari, Ferlaino, Ventura, Castellacci, Dionigi, Taglialatela e Stendardo sonovenuti atrasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo:Luigi Febbrari, preparatore atletico, ha rilasciato un’vista a Kisskiss.it:Ennesimo infortunio muscolare per il. A fermarsi stavolta Anguissa. Il problema al soleo è un infortunio fastidioso e di lungo corso poi per riportarlo al pari coi compagni? “Sicuramente il soleo è il muscolo più difficile nella riabilitazione, perché è lunga e può essere soggetto a ricadute perché collocato in una posizione difficile da gestire.