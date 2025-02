Liberoquotidiano.it - Qui rido io: Toni Servillo oltre il mito Scarpetta

QUIIO Sky Cinema due ore 21.15 con, Ana Truppo e Lino Musella. Regia di Mario Martone. Produzione Italia 2021. Durata: 2 ore e 13 minuti LA TRAMA Il napoletanissimo Mario Martone porta sullo schermo una figura leggendaria della città, l'attore e commediografo Eduardo, passato alla storia anche come genitore di altre tre leggende: Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Il film colloca la sua vita ai primi del novecento, quando è all'apice del successo.Il suo regno comincia a traballare quando D'Annunzio gli fa causa per aver parodiato "La figlia di Iorio". PERCHE' VEDERLO Perché è il flash di un'epoca favolosa e l'occasione per una straordinaria interpretazione diche traccia un'acuta riflessione sui rapporti tra vita e rappresentazione spettacolare che si estendeil personaggio