Qui inter. Zanchetta e Vecchi tra i possibili tecnici per la sfida della C. In casa all’U-Power

Beppe Marotta ha dato i crismi dell’ufficialità: l’sta lavorando al progetto dell’Under 23 e a breve avvierà l’iter per l’iscrizione alla prossima C. In caso di ammissione giocherà a Monza, grazie a un accordo con l’ad biancorosso Adriano Galliani e continuerà ad allenarsi a “ello“, il cui centro (così come quelloprima squadra ad Appiano Gentile) godrà di migliorie infrastrutturali in estate. Ancora da decidere il “naming“ e il nuovo tecnico. Svanito Chivu, prende corpo l’idea, visto l’ottimo lavoro svolto finora con l’Under 20 e il “travaso“ dei calciatori oggi in Primavera 1 nella futura creatura. Un altro nome sul taccuino è quello di Stefano, che vanta una lunga esperienza nel vivaio nerazzurro e persino sulla panchinaprima squadra, ma il tecnico del Vicenza sta oggi inseguendo il sognoB voi biancorossi.