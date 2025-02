Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. "Playoff a rischio. C’è solo da lavorare»

Serve reagire e farlo subito. L’è tornata in campo, ieri pomeriggio al Del Conero, per iniziare la settimana di preparazione che la porterà alla sfida di Recanati: tutti a disposizione di Massimo Gadda, anche se domenica mancherà Alluci, squalificato per un turno per recidività in ammonizione. Sulla partita col Termoli e sulla situazione esprime il suo pensiero il presidente Antonio Recchi. Presidente, sette partite e sei punti: come inquadrare questa nuova sconfitta in casa? "Sicuramente non stiamo attraversando un momento favorevole, non dobbiamo nasconderci dietro a scuse, dobbiamo ripartire e fare le cose come vanno fatte. Sappiamo tutti quello che è il nostro obiettivo e quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. Ora cerchiamo di rimettere i tasselli al posto giusto. La squadra non deve avere nessun alibi.