Liberoquotidiano.it - "Questa è una questione cruciale non solo per l'Italia": Albania, Meloni azzera la sinistra con una frase

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ladei Paesi sicuri ènon solamente per l', non solamente per il protocollo" ma anche per riuscire a portare avanti una politica dei rimpatri che sia più efficace e poiché noi stiamo lavorando per garantire una politica europea dei rimpatri che sia più efficace, il nodo da sciogliere diventa chiaramente fondamentale". Giorgiamanda un messaggio chiarissimo allae alle opposzioni parlando in conferenza stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro svedese, Ulf Kristeon. Al centro dell'intervento della premier anche della difesa comune europea in chiave anti-russa nel quadro del dialogo tra Usa e Mosca per una pace in Ucraina: "La scelta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di escludere le spese per la difesa dal Patto di stabilità è il primo passo a cui penso debbano seguire altre soluzioni.