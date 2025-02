Ilrestodelcarlino.it - ’Queen Celebration in Concert’ stasera al Palariviera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

André Abreu in Queenin Concert, lo spettacolo dei record in Sud America, oggi arriva, alle 21, al. Queenin Concert non è un semplice tributo, ma uno spettacolo, prodotto da Boom Producao, in collaborazione per l’Europa con We4Show e Menti Associate, che ripercorre la storia musicale dei Queen attraverso un connubio di musica, luci e contenuti audiovisivi. Il pubblico delavrà l’opportunità di rivivere alcuni dei momenti più straordinari della band britannica, con richiami a concerti memorabili come il- Live at Wembley Stadium’. Con Queenin Concert il pubblico rivivrà i momenti musicali più importanti della band. Biglietti da 38 euro oltre ai diritti di prevendita. su ticketone.it e rivenditori autorizzati. Stefania Mezzina