Quanto manca alla fine dei lavori per il tram a Bologna

, 26 febbraio 2025 - “Inizia il contorovescia” per ladeidel, fissati entro giugno 2026. Lo annuncia il sindaco Matteo Lepore, raccontando “l’impresa” che amministrazione e aziende appaltatrici stanno portando avanti lungo i cantieri delle Linee Rossa e Verde, per vedere l’opera collaudata in 450 giorni. Per riuscirci, in campo “la spedizione dei mille”, come ironizzato da Lepore, prevede circa un migliaio di operai in campo. E tra i cantieri della linea Verde arrivano alcune novità, con l’inizio deinel primo tratto di via di Corticella. Cosa cambia in Bolognina Il cantiere tra piazza dell’Unità e via Passarotti partirà martedì 4 marzo, la prossima settimana, e occuperà la parte ovest della carreggiata, mantenendo una corsia a senso unico in direzione centro.