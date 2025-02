Oasport.it - Quante posizioni guadagna Nardi nel ranking ATP? Scalata vorticosa a Dubai, superato anche Bellucci

Lucacontinua nella sua avventura nell’500 di. Il pesarese, classe 2003, si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6 (3) contro il belga Zizou Bergs (n.56 del) e hato l’accesso ai quarti di finale del torneo sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Una prestazione convincente dell’azzurro, che in questo evento sta facendo vedere lampi del suo talento.Un giocatore che ha avuto e ha tuttora nella continuità il suo tallone d’Achille. Un tennis non facile da eseguire quello del nostro portacolori, in grado di giocarsela contro chiunque, ma nello stesso tempodi perdere contro avversari meno dotati tecnicamente. L’affermazione odierna è stata importante proprio per rappresentare quella solidità di cuiha estremo bisogno.E così, con i quarti di finale conquistati, ci sono dei riflessi nella classifica mondiale.