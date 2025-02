Quotidiano.net - Quando sono gli Oscar? Si avvicina la data. Ecco dove vederli in tv

Los Angeles, 26 febbraio 2025 – Sale la febbre da. La 97ª edizione degli Academy Awards si terrà domenica 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles. Come ogni anno, la cerimonia è un evento imperdibile per i cineasti di tutto il mondo. Anche in Italia sarà possibile seguire la diretta della serata, in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.seguire la diretta degli2025 Il sipario si alzerà ufficialmente alle ore 16:00 di Los Angeles (Pacific Standard Time),in Italia saranno già le 01:00 di lunedì 3 marzo. Prima dell’inizio della cerimonia, l’attesa è per il red carpet, che inizierà alle 23:30 di domenica 2 marzo, con la diretta trasmessa sempre su Rai 1 e RaiPlay con lo speciales – La Notte in Diretta condotto da Alberto Matano, a partire dalle ore 23.